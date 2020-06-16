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Готов свидетельствовать против Геруса — нардеп Кучеренко Депутат из "Батьківщини" рассказал, почему Герус не поехал в Донецкую область

Почему депутат Андрей Герус отказался ехать в Донецкую область вопреки планам, рассказал нардеп из фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко в эфире канала "Украина 24".

"Ехать к шахтерам, которым задолжали, насколько мне известно, за 5 месяцев угля, соответственно у них зарплата не оплачивается, и все остальное... Так вот, надо ехать и организовывать такие заседания, если подготовить и иметь четкий план, что дальше делать. Разумеется, он (Герус — ред.) побоялся к шахтерам ехать, потому что ему могли бы там рожу просто начистить", — сказал он.

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Кучеренко заявил, что готов свидетельствовать, как Герус протянул решение об импорте российской электроэнергии.

"Я рад, что есть такое решение суда (о начале уголовного производства против Геруса — ред.). Я с удовольствием готов давать показания как свидетель, каким образом 22 сентября (2019 — ред.) Герус с нарушением всех норм морали и регламента, законов, организовал это преступное решение Верховной Рады, обманул своих коллег из "Слуги народа" и протянул это решение об импорте российской электроэнергии", — сказал он.

Напомним, Андрей Герус должен был ехать в Донецкую область с рабочей поездкой, но отменил ее.

Также Печерский суд обязал Офис генпрокурора возбудить уголовное производство в отношении Геруса. Его обвиняют в госизмене. В заявлении, которое было подано в суд, отмечалось, что Андрей Герус при принятии поправок в законы Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" и "О рынке электроэнергии" совершил преступление "в интересах неустановленных лиц с нарушением законодательно определенной процедуры, что повлекло убытки в значительных размерах государственным интересам и интересам других потребителей".