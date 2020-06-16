Ляшко выступил против сокращения районов на Черниговщине
"Человек из села должен в больницу ехать за 50 километров за какой-то справкой, админуслугами или еще чем-то"
Сокращение районов в Украине - это зачистка села. Такое мнение высказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире «Украины 24».
Политик раскритиковал решение властей, согласно которому из 490 районов в Украине должно остаться 129, и поддержал жителей Черниговской области, которые 16 июня собираются выйти на протест против этой инициативы. По словам Ляшко, решение о сокращении районов продиктовано подготовкой к местным выборам.
«На той же Черниговщине абсолютно неестественное объединение этих районов. Фактически этим решением власть вычищает людей, зачищает периферию и деревни. Человек из села должен в больницу ехать за 50 километров за какой-то справкой, админуслугами или еще чем-то. Какие бабушка или дедушка поедут за столько километров? Поэтому этим они добивают людей и бросают их на произвол судьбы», - считает Ляшко.
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По его словам, новое разделение Украины обесценивает реформу децентрализации.
«Посмотрите на бюджет в этом году - власть забрала из местных громад более половины бюджетных поступлений, забрала полномочия, перекинула финансирования больниц, школ, ПТУ, приобретение инсулина на местные бюджеты. А в местных бюджетах денег нет. То есть, эта власть убила реформу децентрализации. А децентрализация - это реальное народовластие, когда люди и местные депутаты получают полномочия на реализацию идей и не надо ходить в Киев, взятки давать за то, чтобы субвенцию дали на ремонт школы, детсада или куска дороги», - сказал Ляшко.