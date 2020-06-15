23:35, Вчера

Москаль объяснил, зачем власти закон о референдуме Политик напомнил, что во время войны ни одна страна не проводит референдумы

Законопроект о референдуме в Украине призван урегулировать вопрос продажи земли иностранцам. Такое мнение высказал в эфире канала "Украина 24" бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

"Во время военных действий ни одна страна не проводит референдумы. Но у нас почему-то смотрят на Россию, Путина, который референдум снивелировал до опроса. В Украине было всего два референдума - в 1991 и в 2000 годах. Больше не было, и как-то, слава Богу, мы прожили. Будет ли нас это кормить, будет ли прибавка к пенсиям, зарплатам – нет", - отметил политик.

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По его словам, принятие документа "на 90% связано с продажей земли".

"Все-таки требуют наши доноры, чтобы этот закон был доработан, и чтобы иностранцам можно было продавать землю. В законе четко говорится, что через всеукраинский референдум. Других вопросов для вынесения на референдум я сегодня я не вижу", - отметил Москаль.

Напомним, политолог Максим Джигун в эфире канала "Украина 24" спрогнозировал, будет ли оппозиция в Верховной Раде "топить" закон о референдуме.