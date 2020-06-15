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"Ищу союзников": Ляшко раскрыл детали переговоров с Тимошенко Политик прокомментировал фото, где они с Тимошенко пьют чай из термоса

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в эфире канала "Украина 24" рассказал, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко согласилась поддержать его кандидатуру на довыборах в Верховную Раду без каких-либо дополнительны условий.

Политик прокомментировал нашумевшее фото, где они с Тимошенко пьют чай на террасе одного из киевских ресторанов:

"В термосе был чай. В ресторане так подают – видите, как страна озабочена проблемами термоса. Встречались с Тимошенко… Это жизнь – сегодня можешь критиковать кого-то, завтра наоборот. Главное сделать что-то для страны. Я ищу союзников, и это нормально, когда ты можешь общаться с кем угодно, жизнь не черно-белая".

Ляшко поблагодарил Тимошенко за поддержку своей кандидатуры, "потому что выдвигать других кандидатов - это растягивать голоса и работать на пользу власти".

"Сегодня у меня нет планов входить во фракцию Тимошенко. Более того, она мне высказала поддержку безо всяких условий, в том числе вхождения во фракцию", - пояснил он.

Как известно, в Черниговской области пройдут выборы в Верховную Раду в 208 мажоритарном округе. Олег Ляшко объявил о намерении участвовать в довыборах в Раду.

Летом 2019 года на парламентских выборах в 208 округе победил Валерий Давиденко. Спустя почти год, 23 мая, нардеп Давиденко был обнаружен мертвым в собственном офисе. Соответственно, на округе должны пройти довыборы.