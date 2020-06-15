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"Откуда у него такие деньги": Москаль о скандальном нардепе Герусе Экс-глава Закарпатской области заявил, что коллапс в энергетике Украины - это вина Геруса

Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в эфире канала "Украина 24" заявил, что рекордные доходы нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса могут быть связаны со скандальной "поправкой Геруса", которая разрешила импорт электроэнергии из России.

Комментируя информацию о том, что глава энергетического комитета Рады Герус задекларировал за 2019 год 38 млн грн, Москаль заявил:

"Когда Верховная Рада принимает решение, что Россия страна-агрессор, и просит все страны осудить - господин Герус путем фальсификации провел комитет без кворума, и в тот же день президент подписал. И сегодня то, что мы имеем коллапс в энергетике - это вина Геруса. Он завел электроэнергию из России и Беларуси".

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Москаль напомнил, что Беларусь имеет электроэнергию только для внутреннего употребления, остальная - российская.

"Как может электроэнергия из России стоить меньше, чем платит москвич или житель рязанского села?! Откуда у него такие деньги? Кроме того, он относится к "соросятам", получал там деньги, не декларировал… по 100, 150, 200 тыс. каждый месяц – за что? Генпрокуратура должна открыть уголовное производство, провести расследование и решить. Она даже не открывала, дала мне ответ через 20 дней – "мы не видим госизмену в его действиях". Агрессор руками Геруса убивает украинскую электроэнергию", - отметил политик.

Как сообщало "Громадське", нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус вошел в тройку самых богатых депутатов своей фракции, задекларировав за 2019 год 38 млн грн.

В декабре 2019 года исключенная из фракции "Слуга народа" депутат Анна Скороход обвинила Андрея Геруса в получении 400 тыс. долларов взятки за внесение поправки, которая позволяет покупать и продавать российское электричество по суточным контрактам.

Пролоббированная Герусом поправка к закону о рынке электроэнергии позволила начать импорт электроэнергии из России. Она была внесена с нарушением регламентных норм, а сам депутат утверждал, что импорт будет осуществляться из Беларуси. Но уже спустя полторы недели начались поставки именно из РФ.

Напомним, член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб в эфире канала "Украина 24" заявила, что из-за "поправки Геруса" Украине грозит потеря энергонезависимости.