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"Программа Кабмина оторвана от реальности": нардеп раскритиковала документ Нардеп из фракции "Голос" рассказала, что не так с обновленной программой правительства

Обновленная программа действий Кабмина, которую отправляли на доработку, поступила на рассмотрение комитетов Верховной Рады. Что она из себя представляет, рассказала нардеп, глава партии "Голос" Кира Рудик в эфире канала "Украина 24".

"Программа правительства декларативная, не включает в себя адаптацию к существующей ситуации в стране и то, как будем выходить из экономического кризиса. Мы не видим, как идеи будут воплощаться в жизнь. За 3,5 месяца должно было быть время, как и что сделать. А мы видели только отговорки, что было мало времени", — сказала она.

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Рудик заявила, что при составлении программы члены правительства не учитывали реальную ситуацию в стране.

"Мы живем в двух мирах — придуманный мир Кабмина, где есть гениальные вещи, и настоящий, где у нас критическое недопоступление в бюджет, не хватает средств, и их надо занимать. Эта программа оторвана от реальности. Мы бы хотели видеть в ней правоохранительную реформу, и т.д… Пока у нас будут виртуальные идеи в программе вместо адекватных ответов на вызовы современности – ничего не сработает", — сказала она.

Напомним, 4 июня Верховная Рада рассмотрела программу действий Кабинета министров, отправив ее на доработку.