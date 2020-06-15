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Это будет очень редкое явление — эксперт о последствиях закона Зеленского Политический эксперт объяснил, какие вопросы могут выноситься на референдум

Повлияет ли закон о референдуме, который планирует принимать Верховная Рада, на ситуацию в Украине, рассказал в эфире "Украина 24" политический эксперт Александр Солонтай.

"Жизнь Украины существенно не изменится, если украинцам вернут право на референдум и если мы будем решать какие-то важные вопросы. Это все равно не станет маркером нашей постоянной жизни. Не будет так, что мы знаем все праздники в году, и в том числе какой-то день, когда мы ходим на референдумы. Это будет очень редкое явление. Например, сейчас есть обострение земельных вопросов, их могут вынести на референдум. Или тему НАТО, или что-то еще", — сказал он.

Эксперт сообщил, что рассматривается вопрос о том, чтобы определенные важные вещи вынести "за скобки", чтобы их нельзя было рассматривать на референдуме, так как они уже закреплены в Конституции — например, вопросы, связанные с правами человека. Но какой будет окончательная конфигурация законопроекта, пока неизвестно.

Ранее народный депутат Украины Виктория Гриб в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о том, как должно реализовываться народовластие в Украине.

Напомним, принятие закона о референдуме было одним из ключевых предвыборных обещаний Владимира Зеленского.