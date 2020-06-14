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"Выборы в ОРДЛО в октябре – это фантазия": нардеп объяснил причины Муса Магомедов рассказал, почему провести выборы на оккупированных территориях не получится

Народный депутат Муса Магомедов рассказал в эфире "Украина 24", что нужно сделать в первую очередь для прекращения войны на Донбассе.

"Если говорить о том, что нужно сделать, чтобы прекратить войну, нужно говорить о демилитаризации и разведении. Это первый шаг, который нужно предпринять – и те три-четыре участка, где было разведение достигнуто, этого явно недостаточно, потому что мы каждый день теряем ребят. Говорить, о 3-м, 5-м, 11-м пунктах Минского протокола можно будет только после выполнения 1-го пункта. Без него говорить о выборах, об особом статусе – это не приведет ни к какому результату. Выборы осенью в ОРДЛО – это чистая фантазия, потому что мы не знаем, в каком состоянии у нас пройдут выборы", — сказал он.

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Магомаев считает, что выборы при нынешних условиях могут только ухудшить ситуацию.

"Мировая практика говорит о том, что если даже с момента прекращения огня в течение полугода-года проводились выборы, это всегда давало очередную вспышку насилия. Поэтому нужно точно говорить о том, что нужно с помощью международных партнеров договариваться о разведении (войск – ред.) на дальнейших участках, чтобы вводить туда миротворческий контингент, и только после этого говорить о каких-то выборах", — считает он.

Ранее глава ЦИК Олег Диденко рассказал, возможны местные выборы на оккупированных территориях.