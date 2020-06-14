"Кому это нужно?": Казанский рассказал об отношении к особому статусу Донбасса

Представитель политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе от Украины Денис Казанский рассказал в эфире канала "Украина 24", существует ли перспектива политического урегулирования ситуации на Донбассе.

"Эта перспектива очень отдаленная. Я считаю, что однозначно должна быть представлена позиция тех людей, которые хотели жить в составе Украины, они не хотели никаких "республик", "референдумов". Мы были против всей этой возни, которая привела к кровопролитию и разрушению региона, который в прошлом был достаточно развитым промышленным регионом, а сейчас превратился в серую зону, гетто, никем не признанное", — заявил он.

Казанский также рассказал, в чем состоит задача четырех новоназначенных представителей в ТКГ.

"Прежде всего, наша задача состоит в том, чтобы доносить украинскую позицию. Когда с той стороны звучат требования об изменении законодательства, я считаю, что должен быть альтернативный голос с украинской стороны, который может сказать: ребята, а кому это надо? Народ Донбасса этого не требует. Мне, например, точно не надо. Я этих людей не уполномачивал просить.

Начнем с того, нужен ли особый статус пенсионеру, студенту, чтобы получать пенсию, учиться – не нужен. Нужен ли особый статус шахтеру? Не нужен, потому что мы видим, что шахтеры ныне оказались в гораздо более худшей ситуации, чем они были, когда не было никаких проблем на Донбассе. Тогда кому нужен особый статус? Он в интересах людей или этой кучки мародеров, которые сейчас эту территорию грабят?", — задался вопросом Казанский.