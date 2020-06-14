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Смогут ли переселенцы голосовать на выборах — глава ЦИК дал ответ С 1 июля вступают в силу изменения в избирательное законодательство

О возможности голосовать на местных выборах для переселенцев рассказал в эфире "Украина 24" глава ЦИК Олег Диденко.

"На местных выборах внутренне перемещенные лица смогут проголосовать. Законодательство в этом аспекте меняется с 1 июля, вступают в силу изменения в закон о реестре избирателей и соответствующий порядок ЦИК, которые будут определять порядок изменения избирательного адреса", — сказал он.

Диденко сообщил, что теперь граждане Украины смогут голосовать не только по месту регистрации места проживания, по прописке, но и в инициативном порядке смогут менять свой избирательный адрес на тот, где они фактически проживают.

Ранее Глава ЦИК рассказал, чего не хватает власти для проведения местных выборов в ОРДЛО.