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Нет нужного закона — глава ЦИК о выборах на оккупированных территориях Глава ЦИК рассказал, чего не хватает власти для проведения местных выборов в ОРДЛО

Возможны местные выборы на оккупированных территориях, рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в эфире канала "Украина 24".

"По состоянию на сегодня у нас нет юридических оснований говорить о возможности проведения выборов на оккупированных территориях. У нас есть закон о правовом режиме на этих территориях, который однозначно определяет, что выборы там не организуются и не проводятся, поэтому пока законодательно не будет урегулирован этот вопрос по-другому, юридических оснований говорить о проведении нет", — сказал он.

Диденко отметил, что на данный момент нет даже идеи нужного закона.

"Мы очень гипотетически говорим, для того, чтобы это было возможно, даже если чисто теоретически брать, должен быть соответствующий закон, это определит. По состоянию на сейчас нет такого законопроекта, даже идеи такого законопроекта. Если говорить с точки зрения вопросов, которые в сфере ответственности ЦИК по организации, то мы понимаем, что есть много технических моментов, которые могут помешать подготовке и проведению выборов даже в случае деоккупации тех территорий в те сроки, которые остались до местных выборов", — сказал он.

Ранее глава ЦИК рассказал, состоятся ли выборы осенью и как они пройдут.