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Выборы пройдут по новой системе — глава ЦИК напомнил, что поменялось Председатель ЦИК рассказал, состоятся ли выборы осенью и как они пройдут

Председатель ЦИК Олег Диденко рассказал в эфире канала "Украина 24", состоятся местные выборы осенью, как было запланировано.

"Будут ли выборы? Надеюсь, что будут. Убежден, что все граждане хотят, чтобы карантин закончился и осенью состоялись выборы спокойно, без каких-либо ограничений. Мы принимаем все меры по подготовке к местным выборам. Прежде всего это касается адаптации положений нового избирательного кодекса, приведение актов ЦИК в соответствие с новыми положениями законодательства", — сказал он.

Также Диденко сообщил, что впервые используется новая система выборов.

"Выборы планируется проводить по значительно обновленным избирательным системам. На местных выборах может быть до 8 бюллетеней. По пропорциональной избирательной системы люди будут голосовать за местные организации, партии, одновременно имея возможность влиять на последовательность кандидатов в списках местной организации, партии. Это система новая, она в Украине пока не применялась", — сказал он.

Напомним, новый Избирательный кодекс вступил в силу с 1 января По этому кодексу выбирать депутатов городских, районных, сельских и поселковых советов в населенны пунктах с населением до 90 тысяч человек будут по мажоритарной системе относительного большинства. В одном округе смогут выбрать от двух до четырех депутатов, побеждает кандидат, который получает наибольшее количество голосов избирателей. Выборы в областные и городские советы населенных пунктов с население больше 90 тысяч жителей будут проходить по пропорциональной системе с открытыми списками. Сначала избиратель должен выбрать партию, а потом депутата из нее.

Ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, журналист Сергей Гармаш рассказал о том, возможно ли проведение местных выборов в ОРДЛО 25 октября.