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У жены Зеленского коронавирус: санврач Ляшко сообщил детали Врачи могут прописать президенту "карантинный" режим работы

После обнаружения коронавируса у жены президента Украины Елены Зеленской, глава государства Владимир Зеленский может, по рекомендации врачей, перейти на особый режим работы.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

"Вопрос самоизоляции прописан в постановлении Кабинета министров. Эпидемиологи могут прописать определенный режим работы (президента – ред.), как можно, соблюдая нормы, продолжать работу и выполнять свои обязанности", - сказал Ляшко.

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На вопрос о самочувствии Зеленской главный санитарный врач ответил:

"Ко мне обращались эпидемиологи, спрашивали детали, как организовать процесс, амбулаторное лечение, самоизоляцию. Это вся информация, которой я владею. Сейчас я непосредственно не контактировал с первой леди".

Как известно, жена президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на коронавирус.

Пресс-служба Офиса президента сообщила, что первая леди чувствует себя хорошо и не имеет выраженных симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи. Президент Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина" 24 объяснил, почему в Украине резко выросла статистика заболеваемости коронавирусом.