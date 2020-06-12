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Украина долго к этому шла - Кулеба о новом партнерстве с НАТО Министр иностранных дел рассказал, какие новые возможности получила Украина

Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО, сообщила 12 июня пресс-служба Альянса. Цель программы — поддержка и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

О том, какие преимущества получила Украина в этой программе, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина 24".

"Только что НАТО официально огласило решение, к которому Украина долго шла, — что Украина становится участником Программы расширенных возможностей с НАТО. Она дает дополнительные возможности для взаимодействия с Альянсом. Но для Украины это прежде всего дополнительное укрепление нашей безопасности", — сказал он.

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"Наши Вооруженные силы могут принимать участие в дополнительных учениях вместе с войсками Альянса, а значит, будут перенимать лучшие практики. Также это дополнительные возможности по обмену разведданными, а значит, Украина будет лучше проинформирована про угрозы свое й безопасности. И есть еще несколько подобных вещей. Поэтому в первую очередь участие в этой программе — это дополнительные возможности для гарантии безопасности Украины", — сказал министр.

Также Кулеба ответил на вопрос, приблизило ли участие в программе вступление Украины в НАТО.

"Путь к членству очень долгий и предусматривает много этапов. Но тот шаг, который сделан сейчас, это шаг к углублению взаимосовместимости между украинскими войсками и войсками НАТО. Это очень важно", — сказал министр.

Украина обратилась к НАТО с просьбой об участии в Программе расширенных возможностей 1 ноября 2019 года.

Ранее экс-советница бывшего президента Виктора Януковича заявила, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба должен уйти в отставку.