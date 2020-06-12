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Путин нарисовал себе историческую миссию - экс-премьер о большом замысле Кремля Арсений Яценюк назвал Минские договоренности частью планов президента РФ

Президент России Владимир Путин считает своей исторической миссией восстановление Советского Союза, максимальная дестабилизация Украины является частью его замысла.

Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Какова сейчас цель России? Минский процесс - это всего-навсего один из элементов глобальной стратегии президента Российской Федерации Владимира Путина по восстановлению Советского Союза и по захвату Украины в сферу своего влияния. Аннексия Крыма, войска в Донецке и Луганске и Минский процесс в российской интерпретации имеют только одну цель - вернуть Украину в российское лоно. Это историческая миссия, которую нарисовал себе Путин", - подчеркнул экс-премьер.

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По его мнению, для реализации своих планов Путину необходимо "срочно расколоть единство Украины с участниками "нормандского формата", с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, Великобританией, со свободным миром".

"Далее затянут нас на первом этапе в двусторонние отношения. Они скажут: давайте, вот мы на двустороннем уровне, мы все решим. Между Украиной и Россией. А потом спустить нас вообще на отношения между Украиной и их марионетками, которые сидят в "ДНР" и "ЛНР", - заявил Яценюк.

Напомним, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире канала "Украина 24" также предложил отказаться от Минских договоренностей и подписать новое соглашение по Донбассу.