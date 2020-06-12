Путин нарисовал себе историческую миссию - экс-премьер о большом замысле Кремля

Арсений Яценюк назвал Минские договоренности частью планов президента РФ

Путин нарисовал себе историческую миссию - экс-премьер о большом замысле Кремля

Президент России Владимир Путин считает своей исторической миссией восстановление Советского Союза, максимальная дестабилизация Украины является частью его замысла.

Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Какова сейчас цель России? Минский процесс - это всего-навсего один из элементов глобальной стратегии президента Российской Федерации Владимира Путина по восстановлению Советского Союза и по захвату Украины в сферу своего влияния. Аннексия Крыма, войска в Донецке и Луганске и Минский процесс в российской интерпретации имеют только одну цель - вернуть Украину в российское лоно. Это историческая миссия, которую нарисовал себе Путин", - подчеркнул экс-премьер.

Читайте также: Россия все провалила — британский дипломат спрогнозировал исход войны на Донбассе

По его мнению, для реализации своих планов Путину необходимо "срочно расколоть единство Украины с участниками "нормандского формата", с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, Великобританией, со свободным миром".

"Далее затянут нас на первом этапе в двусторонние отношения. Они скажут: давайте, вот мы на двустороннем уровне, мы все решим. Между Украиной и Россией. А потом спустить нас вообще на отношения между Украиной и их марионетками, которые сидят в "ДНР" и "ЛНР", - заявил Яценюк.

Популярное видео

Зеленский и Ляшко объяснили, как оказались в кафе, несмотря на карантин
"Мне нужно было сложить пазл": Гордон об интервью с Гиркиным и Поклонской
"Время Голованова": о пресс-конференции Зеленского с Дмитрием Спиваком

Напомним, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире канала "Украина 24" также предложил отказаться от Минских договоренностей и подписать новое соглашение по Донбассу.

Источник Украина 24 Теги Минские соглашения Россия Владимир Путин Арсений Яценюк