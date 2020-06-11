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Вакарчук должен уйти не один: экс-глава СБУ указал на интересный момент Валентин Наливайченко рассказал, кто еще должен покинуть парламент после ухода лидера партии "Голос"

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о своем уходе из Верховной Рады. Это решение прокомментировал нардеп из фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко в эфире канала "Украина 24".

"Как должен поступить честный политик в украинском парламенте? Если лидер уходит из парламента, то и те люди, которые заходили с ним в парламент, должны уйти. На их место должны быть выбраны другие люди, для которых это не на один год, для которых это более серьезно", — сказал он.

По словам Наливайченко, с лидером должна уходить вся политическая сила.

"С Вакарчуком в парламент зашли довольно неплохие профессионалы, которые работают в различных комитетах. Но это уже политика. Если обещали, что заходит Вакарчук и он заводит этих людей, то, если уходит Вакарчук, то с теми, кто с ним зашел, что делать? Мой ответ: если лидер уходит из парламента, то и политическая сила должна сказать: ну, извините, мы решили работать вне парламента", — отметил он.

Ранее уход Вакарчука прокомментировал лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире канала "Украина 24".

Святослав Вакарчук решил досрочно сложить полномочия депутата парламента, но при этом он остается в партии. По мнению Вакарчука, он уже частично выполнил свою миссию в парламенте.