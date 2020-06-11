Это ответственность Шмыгаля — в "Слуге народа" указали на проколы Кабмина

11 июня Кабмин Дениса Шмыгаля отметил 100 дней. Работу правительства за этот срок оценила нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире канала "Украина 24".

"Сто дней назад правительство пришло в критической ситуации. Это были первые дни начала карантина. Зайдя на свои места, правительство сразу начало вводить жесткие методы борьбы с COVID-19. Они дали свои плоды. У нас действительно не было пиков, и мы прошли первые волны спокойно даже по сравнению с другими странами", — сказала она.

При этом депутат подчеркнула, что недостатки остаются.

"Вместе с тем, вызовы остались, потому что вирус породил коронакризис. И сегодня наблюдается экономическое падение. Относительно медицинской реформы, мы не будем ее отменять, но будем исправлять. Относительно образования — есть министр, мы никак не можем проголосовать за него. Следовательно, говорить, что кто-то будет отвечать сегодня за реформу, кроме и.о. (Любомира Мандзий) — мы не знаем, и будет ли этой реформой новая украинская школа. Критики достойна и кадровая политика. 100 дней, а у нас нет многих министров — энергетики, экологии, образования. И это ответственность Шмыгаля, потому что он предлагает кандидатуры, хотя в Офисе президента к этому приобщаются непосредственно", — заявила она.