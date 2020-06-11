Слава не тем занимался — Ляшко об уходе Вакарчука из Рады

Уход из парламента председателя партии "Голос" Святослава Вакарчука прокомментировал лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Так всегда бывает, когда человек берется не за свое дело. Я сочувствую Славе, он талантливый певец, музыкант — и он должен заниматься тем, чем он занимается лучше. Каждый должен заниматься своим делом. Когда у вас или у кого-то из вашей семьи проблемы со здоровьем, вы же не доверите лечение непрофессионалу. Вы же хотите найти наиболее квалифицированного человека, чтобы лечил", — сказал он.