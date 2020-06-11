Слава не тем занимался — Ляшко об уходе Вакарчука из Рады
Глава Радикальной партии посочувствовал лидеру "Океана Эльзы"
Уход из парламента председателя партии "Голос" Святослава Вакарчука прокомментировал лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире канала "Украина 24".
"Так всегда бывает, когда человек берется не за свое дело. Я сочувствую Славе, он талантливый певец, музыкант — и он должен заниматься тем, чем он занимается лучше. Каждый должен заниматься своим делом. Когда у вас или у кого-то из вашей семьи проблемы со здоровьем, вы же не доверите лечение непрофессионалу. Вы же хотите найти наиболее квалифицированного человека, чтобы лечил", — сказал он.
Ляшко подчеркнул, что политик - это профессия.
"На политиков учатся на политиков жизни учит. Твое общение с людьми, твоя совесть, твоя ответственность. И когда ты идешь и что-то людям обещаешь, ты должен понимать, что полем ложь перейдешь, назад не вернешься. Политика — это такая же работа, как у врача, учителя, крестьянина, доярки, шахтера", — сказал он.
Ранее народный депутат от фракции "Голос" Кира Рудик в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировала уход Святослава Вакарчука из Верховной Рады.