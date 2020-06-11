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"Это шок, мы понимаем" - однопартийцы Вакарчука о его уходе из Рады Первая реакция у любого человека, который это слышит - это шок и недовольство

Народный депутат из фракции «Голос» Кира Рудык в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировала уход Святослава Вакарчука из Верховной Рады.

«Мы разговаривали со Святославом об этом около недели, чтобы принять правильное решение. Поэтому сегодня для меня это было ожидаемо. Мы к этому готовились. Конечно, я понимаю, что первая реакция у любого человека, который это слышит - это шок и, знаете, недовольство. Но когда мы объясняем, почему так произошло, почему он совершил такой шаг, то мы получаем понимание и поддержку», - отметила нардеп.

По ее словам, Святослав Вакарчук остается членом партии «Голос».

«Он будет работать на партию, и у него будет теперь, когда он будет не в парламенте, больше времени для того, чтобы и общаться с избирателями, и поддерживать нас на местных выборах, и работать фактически как человек, у которого есть больше времени. На самом деле, это будут вещи, которые он в последнее время уже делал: ездил по регионам, работал с ячейками, помогал на переговорах с местными элитами для того, чтобы подготовиться к следующим выборам. Я понимаю, что люди это воспринимают очень болезненно, но я вижу в этом много позитивов, прежде всего для партии», - подчеркнула Рудык.

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Депутат Верховной Рады от партии "Голос", певец Святослав Вакарчук решил досрочно сложить полномочия депутата парламента, но при этом он остается в партии. По мнению Вакарчука, он уже частично выполнил свою миссию в парламенте.

Напомним, что это не первый отказ Вакарчука от депутатского мандата. В 2008 году Рада уже досрочно прекращала его полномочия как депутата от фракции Блока "Наша Украина - Народная Самооборона".