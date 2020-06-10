19:07, Сегодня

"Наркотик для Украины": Тимошенко жестко высказалась о кредите МВФ Политик выразила обеспокоенность из-за роста госдолга Украины

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в эфире канала "Украина 24" заявила, что новый кредит Международного валютного фонда является для Украины "глотком наркотика", и не способен поднять отечественную экономику.

"Мы долговыми займами не закроем падение экономики. Если и далее будет такая политика, если и далее наша экономика не будет кредитоваться под нормальный европейский процент, а она сегодня вообще не кредитуется, если не будет правильной налоговой системы, то говорить о подъеме нашей экономики будет очень сложно", - подчеркнула Тимошенко.

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По ее словам, деньги МВФ – это "небольшой глоток финансового наркотика, а не спасение страны".

"Увеличился госдолг. У нас он и так составляет треть расходов бюджета. Каждая третья гривня идет не на пенсии, не на зарплаты – а на возврат долгов", - заявила лидер "Батькивщины".

Отметим, что 9 июня совет директоров МВФ официально утвердил программу сотрудничества с Украиной. Общая сумма помощи Украине - 5 млрд долларов в течение 18 месяцев. Первый транш составил 2,1 млрд долларов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24" рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский договорился об увеличении первого транша МВФ от 1,9 до 2,1 млрд долларов.