"Наркотик для Украины": Тимошенко жестко высказалась о кредите МВФ

Политик выразила обеспокоенность из-за роста госдолга Украины

"Наркотик для Украины": Тимошенко жестко высказалась о кредите МВФ

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в эфире канала "Украина 24" заявила, что новый кредит Международного валютного фонда является для Украины "глотком наркотика", и не способен поднять отечественную экономику.

"Мы долговыми займами не закроем падение экономики. Если и далее будет такая политика, если и далее наша экономика не будет кредитоваться под нормальный европейский процент, а она сегодня вообще не кредитуется, если не будет правильной налоговой системы, то говорить о подъеме нашей экономики будет очень сложно", - подчеркнула Тимошенко.

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По ее словам, деньги МВФ – это "небольшой глоток финансового наркотика, а не спасение страны".

"Увеличился госдолг. У нас он и так составляет треть расходов бюджета. Каждая третья гривня идет не на пенсии, не на зарплаты – а на возврат долгов", - заявила лидер "Батькивщины".

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Отметим, что 9 июня совет директоров МВФ официально утвердил программу сотрудничества с Украиной. Общая сумма помощи Украине - 5 млрд долларов в течение 18 месяцев. Первый транш составил 2,1 млрд долларов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24" рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский договорился об увеличении первого транша МВФ от 1,9 до 2,1 млрд долларов.

Источник Украина 24 Теги МВФ кредит Юлия Тимошенко Батькивщина