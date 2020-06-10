08:09, Сегодня

Зеленский договорился об увеличении транша МВФ: подробности от Шмыгаля Фонд с пониманием отнесся к кризису в Украине

Международный валютный фонд согласился выделить Украине первым траншем помощи 2,1 млрд долларов, хотя ранее сообщалось о сумме 1,9 млрд долларов.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" премьер-министр Денис Шмыгаль.

"2,1 млрд долларов - это первый транш, получить мы его надеемся в ближайшие день-два. Программа рассчитана на 18 месяцев, а сам кредит на 5 лет", - напомнил глава правительства.

На вопрос, почему МВФ увеличил сумму первого транша, Шмыгаль ответил:

"Это такая договоренность, которую президент Украины (Владимир Зеленский - Ред.) достиг во время окончательных переговоров с руководителем МВФ, то есть с пониманием Фонд отнесся к ситуации в Украине, которая является кризисной. С пониманием отнесся к большему количеству средств, которые сегодня нужны для людей в Украине, а не просто положить, чтобы они где-то лежали в банках. Поэтому это прямые средства в бюджет на борьбу с кризисом COVID-19 и его последствиями".

Читайте также: Денег МВФ не хватит - экс-министр о кризисе в Украине

Отметим, что 9 июня совет директоров МВФ официально утвердил программу сотрудничества с Украиной. Общая сумма помощи Украине осталась неизменной - 5 млрд долларов в течение 18 месяцев.

Напомним, инвестиционный банкир Тарас Козак в эфире канала "Украина 24" рассказал, как Украина потратит деньги от МВФ.