18:16, Сегодня

В Украине уменьшат количество районов - появились детали новой реформы Виталий Безгин пояснил, что произойдет не обычное укрупнение районов, а "балансировка территорий"

В Украине в рамках децентрализации будет вчетверо сокращено количество районов. Реформа призвана сбалансировать государственное управление территориями.

По этом рассказал в эфире канала "Украина 24" нардеп от "Слуги народа", глава парламентского подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин, комментируя проект правительственной реформы по разделу областей Украины на районы.

"У нас происходит не укрупнение районов, а балансировка их территорий, чтобы она была более логичной с точки зрения управления и государственного развития. А что касается граждан, то сама система меняет философию свою. Если раньше район был точкой притяжения, в которой граждане получали все услуги, оформляли справки, ездили на рынок, то теперь все услуги будут спускаться на уровне общин, будут приближены для граждан. А районы будут существовать уже непосредственно для государственной власти, государственной координации территориальных представительств центральных органов исполнительной власти", - пояснил политик.

По словам нардепа, все районы теперь будут иметь нижнюю планку в 150 тыс. населения за исключением горных территорий и территорий, приближенных к временно оккупированным.

"Сейчас мы имеем районы от 6 тыс. до 1,5 млн, что является абсолютно нелогичным и недопустимым. Поэтому это стандартизация и приведение государственного управления к большей эффективности и второй этап реформы административно-территориального устройства... Мы должны изменить философию самоуправления и пойти по европейскому пути, а не хранить советскую систему, которая уже себя исчерпала и неэффективна", - подчеркнул Безгин.

Депутат также отметил, что изменение границ районов обойдется в минимальные средства. В то же время, уменьшение количества районов в четыре раза, с 490 до 118, позволит в четыре раза сэкономить на содержании аппарата райгосадминистраций, уточнил он.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев в эфире канала "Украина 24" назвал последствия децентрализации для простых украинцев.