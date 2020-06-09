Саакашвили рассказал, чем занимается его Офис простых решений
Глава Совета реформ рассказал об идеях по реформированию таможенной и налоговой службы
Глава исполкома Совета реформ Михаил Саакашвили представил "Офис простых решений и результатов". Он рассказал о целях создания этого офиса в эфире канала "Украина 24".
"Ситуация простая. В Украине существует теневая система не только экономики, но и налогов. Государство провозгласило своей целью вывести бизнес из тени, провело определенные меры — фискализацию и так далее, собрались закручивать гайки. Но мы этим не только не выведем бизнес из тени, а наоборот, еще больше его загоним. Потому что перед тем, как закручивать гайки, их нужно заменить. Теперешние налоговики и таможенники не приспособлены к тому, чтобы кого-то контролировать. Мы не можем делать всех фискальных мер. А мы говорим о пятимилионной армии ФОПов, которой в кризис правительство ничем не может помочь", — сказал он.
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Политик рассказал, чем именно занимаются сотрудники офиса.
"Мы готовим решение, которое позволит реформировать всю таможенную службу, начать реформу налогов, поменять систему фискальной экзекуции на систему реального государственного администрирования. У нас маленький аппарат — всего 15 человек. Это не министерство, не большое ведомство. Мы просто сейчас аккумулируем все идеи, приносим это президенту, а окончательно решение за президентом, правительством, Радой. Но мы хотим миновать бюрократические процедуры, вывести все на публичную дискуссию и дальше на рассмотрение Рады. Решения действительно очень простые, но когда сложные решения — результата не будет", — сказал Саакашвили.
Ранее Михаил Саакашвили назвал три главных направления реформ.