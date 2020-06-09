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ОРДЛО на переговорах по Донбассу представят известные журналисты: новые детали В Минском процессе появилась новая реальность, заявил Сергей Гармаш

Известный журналист Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24" прокомментировал свое назначение в состав Трехсторонней контактной группы в Минске в качестве представителя Донбасса. По его словам, на переговорах в Минске отныне появилась "новая реальность".

"Согласно Минским соглашениям, и Украина их формально выполняет, введя нас (представителей Донбасса – ред.) в переговорную группу. Мы консультируем власти Украины по конкретным политическим вопросам. Со стороны России как стороны конфликта тоже могут быть представители ОРДЛО, наверное. Если она захочет, она может их пригласить. Собственно, эти представители уже там есть, они 5 лет представляли ОРДЛО непонятно на каких основаниях", - отметил он.

Как подчеркнул Гармаш, с сегодняшнего дня в Минском процессе появилась новая реальность – есть представители ОРДЛО от Украины и представители ОРДЛО от России.

"Никаких "республик", никакого Донецка, Луганска там нет. Со мной была беседа Алексея Резникова (вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - ред.). Я не выставлял условия, мне не выставляли условия. Наши политические позиции по этим вопросам совпали. Если в этом процессе будет идти что-то в противовес моим убеждениям, я просто выйду из этого процесса. И это будет сигналом обществу, что что-то не так. Можно стоять в стороне процесса, а можно войти в него и влиять на него", - заявил журналист.

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Как известно, Украина включила в состав своей делегации на переговорах ТКГ известных журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша, которые в 2014 году вынужденно покинули Донецк. В свою очередь, Луганск будут представлять юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Напомним, ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала "Украина 24" заявил, что раздача российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса делает невозможным дальнейший процесс мирного урегулирования на востоке Украины.