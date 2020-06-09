Рада берется за закон об игорном бизнесе: подробности от "Слуги народа"
Эксперт рассказал, чем будет полезен закон о легализации игорного бизнеса
Верховная Рада в ближайшее время должна голосовать во втором чтении за законопроект о легализации игорного бизнеса. Когда это произойдет, рассказал народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Мотовиловец в эфире канала "Украина 24". Он прогнозирует, что закон будет принят.
"Мы хотим принять этот закон, он готов ко второму чтению. Он уже вышел из комитета и на следующей неделе будет в Раде. Мы прошли правки (их было около 3 тысяч — ред.) очень быстро, поговорили с инициаторами этих правок и объяснили им, как будет выглядеть весь рынок и какие законы после этого еще будут приниматься. Да, будет приниматься закон про налогообложение игорного бизнеса", — рассказал он.
Своим мнением о законопроекте поделился вице-президент Всеукраинской ассоциации игровой индустрии Алексей Евченко.
"Мне кажется, что закон, который будет рассматриваться в Верховной Раде, является в какой-то мере компромиссным и революционным для Украины. Я считаю, что заведения нужно делать в отелях и за пределами городов. На сегодняшний день такие нормы и прописаны в законопроекте. То есть отели "пять звезд" будут иметь казино, если там более 150 номеров, а залы игровых автоматов и букмекерские пункты прописаны в отелях 3, 4 и 5 звезд", — сказал он.
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При этом эксперт отметил, что некоторые вопросы все еще остаются неурегулированными.
"Наибольшие опасения вызывает то, что этого законопроекта не видел широкий круг людей. Неделю туда вносились какие-то правки, эксперты видели несколько вариантов этого законопроекта, но, как говорится, дьявол в деталях. Нужно понять, за что именно будут голосовать депутаты", — сказал он.
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Евченко заявил, что легализация игорного бизнеса не спровоцирует увеличения лудоманов (страдающих зависимостью от азартных игр), а наоборот, поможет с этим бороться.
"Если будет создан мощный легальный бизнес, он будет влиять на то, чтобы не было нелегальных игорных заведений. Я считаю, это будет способствовать борьбе с игроманией. Мы же не запрещаем алкоголь, хотя от алкоголя страдает больше людей", — отметил он.
В бюджет будет попадать от 6 до 10 млрд гривен, добавил эксперт.
Ранее депутат от "Слуги народа" рассказал, кому можно открыться и платить налоги, а какие виды азартных развлечений надо запретить.