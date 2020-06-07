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Конституционный суд проверит законность введения карантина: комментарий юриста Эксперт объяснил, можно ли обжаловать в суде решение карантинных мерах

Верховный суд обратился в Конституционный суд с просьбой срочно проверить на конституционность некоторые решения Кабмина и Верховной Рады о карантине на время эпидемии коронавируса. Ситуацию прокомментировал эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко в эфире канала "Украина 24".

"Вопрос (обжалования карантинных мер – ред.) стоит и перед другими странами, есть решения конституционных судов по разным поводам. Как правильно делать - не знает никто… Позиция Верховного суда – права и свободы людей могут ограничиваться только в режиме военного и чрез положения, они не были введены. А конституционная точка зрения опирается на эпидемическое законодательство, которое позволяет вводить карантин", — рассказал он.

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По словам эксперта, и Украина, и другие страны впервые столкнулись с подобными обстоятельствами, поэтому однозначно ответить невозможно.

"Нет единого ответа, как будет правильно, мы впервые столкнулись с такой ситуацией. С одной стороны логика чрезвычайного положения, с другой — надо быстро реагировать, и постановление Кабмина соответствует закону. Только Конституционный суд может делать заключение о действиях правительства", — сказал Бондаренко.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала наличие пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Уже на следующий день украинское правительство ввело карантин в Украине, а 17 марта было остановлено метро, наземный транспорт работал с ограничениями и только по спецпропускам.

Кабмин предусмотрел 5 этапов выхода из карантина в Украине и критерии для послаблений. С 11 мая начался первый этап, с 22 мая — второй, и с тех пор ввели адаптивный карантин до 22 июня. Это значит, что в регионах могут быть разные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации. С 1 июня большинство областей Украины перешли к третьему этапу ослабления карантина: могут работать спортивные залы, учебные заведения, возобновилось пассажирское сообщение между областями.