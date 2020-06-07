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"Отвечала требованиям": министр заступился за программу Кабмина Министр Кабинета министров рассказал, что Кабмин по своей инициативе отправил программу на доработку

Программа Кабмина, которую Верховная Рада 4 июня отправила на доработку, отвечала требованиям на момент кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Проект программы, внесенный в Верховную Раду, отвечал тем требованиям, которые были на момент развития коронакризиса. Мы стояли на пороге тяжелых испытаний - карантина, локдауна и других негативных явлений мировой пандемии. Поэтому в ее основе были заложены основные тезисы, которые мы бы пытались развернуть в поэтапной реализации программы", - сказал министр.

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По его словам, министры "сами инициировали перезапуск программы и ее дорабтку с учетом всех предложений".

"Считаю, что новая редакция программы будет значительно лучше, более развернутой, и даст возможность реализовать пожелания комитетов, президента и общественности", - сказал Немчинов.

Ранее в эфире канала "Украина 24" народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что программа Кабмина не содержит никакой конкретики и вызывает ряд серьезных вопросов.

Негативно о программе Кабмина высказался также ряд депутатов и экспертов.