"Отвечала требованиям": министр заступился за программу Кабмина
Министр Кабинета министров рассказал, что Кабмин по своей инициативе отправил программу на доработку
Программа Кабмина, которую Верховная Рада 4 июня отправила на доработку, отвечала требованиям на момент кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.
"Проект программы, внесенный в Верховную Раду, отвечал тем требованиям, которые были на момент развития коронакризиса. Мы стояли на пороге тяжелых испытаний - карантина, локдауна и других негативных явлений мировой пандемии. Поэтому в ее основе были заложены основные тезисы, которые мы бы пытались развернуть в поэтапной реализации программы", - сказал министр.
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По его словам, министры "сами инициировали перезапуск программы и ее дорабтку с учетом всех предложений".
"Считаю, что новая редакция программы будет значительно лучше, более развернутой, и даст возможность реализовать пожелания комитетов, президента и общественности", - сказал Немчинов.
Ранее в эфире канала "Украина 24" народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что программа Кабмина не содержит никакой конкретики и вызывает ряд серьезных вопросов.
Негативно о программе Кабмина высказался также ряд депутатов и экспертов.