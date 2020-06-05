18:45, Сегодня

Программу Кабмина отдали на доработку — в "Слуге народа" сказали, что нужно исправить Народный депутат из Слуги народа Галина Янченко рассказала, какие пункты правительство должно включить в программу действий

Рада отправила программу действий правительства на доработку. Если ее отклонят — Кабмину придется работать без программы. Что должно быть в программе, чтобы ее одобрили, рассказала нардеп из фракции "Слуга народа" Галина Янченко в эфире канала "Украина 24".

"В программе в первую очередь должны быть те пункты, о которых говорили президент Зеленский и наша партия перед выборами. Есть два документа: предвыборная программа Зеленского и предвыборная программа партии "Слуга народа". Второе — это экономический документ, наработанный вместе с 90 аналитическими центрами, о том, как Украине выходить из экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Его также следует интегрировать в программу", — сказала она.

Янченко отметила, что если в программе все это будет учтено, у нее большие шансы быть принятой в парламенте.

Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире "Украина 24" прогнозировал, что Рада не примет программу правительства о стимулировании экономики для преодоления негативных последствий, вызванных COVID-19.