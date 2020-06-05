Сходил на кофе - в МВД отреагировали на "карантинное" фото Зеленского
Антон Геращенко рассказал, сколько полиция составила протоколов за нарушение карантина
Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко в эфире канала "Украина 24" прокомментировал скандальное фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский пьет кофе в одном из заведений Хмельницкого в окружении чиновников.
На вопрос, будут ли правоохранительные органы выписывать главе государства штраф за нарушение правил карантина, Геращенко ответил:
"Что касается президента Зеленского, то компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос и примут по нему мотивированное решение".
По информации замглавы МВД, на сегодняшний день полиция составила более 10 тысяч протоколов за нарушение карантинных ограничений.
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Отметим, что президент Владимир Зеленский и его окружение находились в заведении, несмотря на карантинный запрет на обслуживание клиентов в залах. Все присутствующие были без защитных масок или респираторов. При этом присутствовал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Позже Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.