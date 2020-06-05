Сходил на кофе - в МВД отреагировали на "карантинное" фото Зеленского

Антон Геращенко рассказал, сколько полиция составила протоколов за нарушение карантина

Сходил на кофе - в МВД отреагировали на "карантинное" фото Зеленского

Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко в эфире канала "Украина 24" прокомментировал скандальное фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский пьет кофе в одном из заведений Хмельницкого в окружении чиновников.

На вопрос, будут ли правоохранительные органы выписывать главе государства штраф за нарушение правил карантина, Геращенко ответил:

"Что касается президента Зеленского, то компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос и примут по нему мотивированное решение".

По информации замглавы МВД, на сегодняшний день полиция составила более 10 тысяч протоколов за нарушение карантинных ограничений.

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Отметим, что президент Владимир Зеленский и его окружение находились в заведении, несмотря на карантинный запрет на обслуживание клиентов в залах. Все присутствующие были без защитных масок или респираторов. При этом присутствовал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Позже Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.

Источник Украина 24 Теги Владимир Зеленский карантин Антон Геращенко Хмельницкий