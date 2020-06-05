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Сходил на кофе - в МВД отреагировали на "карантинное" фото Зеленского Антон Геращенко рассказал, сколько полиция составила протоколов за нарушение карантина

Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко в эфире канала "Украина 24" прокомментировал скандальное фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский пьет кофе в одном из заведений Хмельницкого в окружении чиновников.

На вопрос, будут ли правоохранительные органы выписывать главе государства штраф за нарушение правил карантина, Геращенко ответил:

"Что касается президента Зеленского, то компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос и примут по нему мотивированное решение".

По информации замглавы МВД, на сегодняшний день полиция составила более 10 тысяч протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Отметим, что президент Владимир Зеленский и его окружение находились в заведении, несмотря на карантинный запрет на обслуживание клиентов в залах. Все присутствующие были без защитных масок или респираторов. При этом присутствовал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Позже Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.