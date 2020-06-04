22:08, Сегодня

Финальный свисток за Зеленским — в "Слуге народа" рассказали о праймериз Нардеп рассказала, как будут проходить праймериз и какую роль в них сыграет Зеленский

О том, как будут проходить праймериз перед выборами мэров, рассказала депутат из "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире канала "Украина 24".

"Мы сейчас отрабатываем формат праймериз, в больших городах эта процедура будет применяться. Сейчас проводятся социологические исследования по всем регионам, в том числе в Киеве, и замеряется отношение к разным кандидатам и возможная их поддержка. Также будут определенные голосования, обсуждения в партии и фракции. Это будет микс социологии и дискуссии внутри партии, но финальное слово будет за президентом, он даст финальный свисток", — рассказала она.

Читайте также "Тищенко сделал фальстарт": Арахамия о выборах мэра Киева

Кравчук рассказала о шансах Виктора Ляшко, главного санитарного врача, который планирует баллотироваться на выборах мэра Киева.

"Виктор Ляшко тоже попадает в социологию, в первую очередь измеряется отношение людей, у него позитивный баланс доверия и недоверия, вопрос, как позитивное отношение можно конвертировать в реальные проценты поддержки в конкретном городе", — сообщила она.

Напомним, во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский пообещал проведение праймериз перед выборами мэра Киева с участием кандидатов от "Слуги народа" и независимых кандидатов. Это процедура, во время которой избирается один кандидат от политической партии. Такие предварительные выборы проводятся для того, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах.