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Смена кадров в Кабмине: старую должность Пристайко назвали "аппендицитом" Политолог рассказал, что побудило Вадима Пристайко уйти с должности вице-премьера на должность посла

О том, почему Вадим Пристайко сменил должность вице-премьера по евроинтеграции на должность посла в Великобритании, рассказал политолог Николай Давидюк в эфире канала "Украина 24".

"Пристайко поехал в Лондон не потому, что достиг тут каких-то серьезных результатов и поехал дальше их продвигать. Он для себя искал тихую гавань, понимая, что должность после министерской, которую он получил — это просто технологический аппендицит, где он ни на что практически не влияет. В дуэте, где есть сильный министр иностранных дел и глава администрации, который международку поставил на первое место своей деятельности, вице-премьер лишний", — сказал он.

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Эксперт рассказал, в чем состояла бы работа Пристайко, если бы он остался на этой должности.

"По большому счету, сейчас вице-премьер ездил бы на форумы по коронавирусу, куда бы не хотели ездить ни министр, ни глава администрации, а тут еще никаких событий не происходит из-за пандемии. Это вице-премьер своего кабинета, он ни на что не влияет. Перерезать ленточки или открывать международные школы в Киеве – разве что на это", — сказал он.

Напомним, вместо Вадима Пристайко пост вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции заняла Ольга Стефанишина. Кадровая перестановка произошла по взаимному согласию.