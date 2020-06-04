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Гончарук назвал три причины отставки своего правительства Алексей Гончарук рассказал, кто вел против его Кабмина информационную кампанию

О причинах того, что его правительство было отправлено в отставку, рассказал бывший премьер-министр Алексей Гончарук в эфире канала "Украина 24". Главной из них он назвал происки России.

"Первая - российская агрессия. Россияне, безусловно, проводили в отношении нашего правительства полномасштабную информационную кампанию на отдельных телеканалах, при помощи подконтрольных "говорящих голов" и т.д., были распространены нарративы о "соросятах". Большая кампания, направленная на дискредитацию поколения прозападно ориентированных людей. Это имело свои отдельные последствия. Это одна из причин. Россияне целились в правительство, потому что им легче всего управлять", — заявил он.

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Остальные две причины, по мнению Гончарука, были внутренними.

"Вторая – силы, которые были против того, чтобы мы зашли в программу с МВФ. Отдельные группы влияния, которым мы наступили на горло. Мы не считались со статусами, фамилиями, авторитетами, и считали, что имеем право действовать в интересах народа Украины, назначали на должности в органы власти и в госпредприятия эффективных менеджеров. И третья причина – придворные игры. На определенном этапе было мнение, что якобы я — "человек Богдана", — сказал он.

Напомним, 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина. В тот же день главой правительства был назначен Денис Шмыгаль.