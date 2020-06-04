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Новый вице-премьер Стефанишина назвала три свои главные задачи Вице-премьер-министр рассказала, какими будут главные направления ее работы на новой должности

Вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина, за назначение которой 4 июня проголосовала Верховная Рада, рассказала в эфире канала "Украина 24" о главных направлениях своей работы. Она заявила, что на первых этапах видит три основных приоритета.

"Первое — начало обновления Соглашения об ассоциации с учетом экономических последствий, в том числе негативных. Также есть конкретные предложения по увеличению финансирования и привлечения Украины к программам трансграничного сотрудничества. Это нужно для реализации амбиций, которые мы ставим и уже имеем в рамках действующего соглашения об ассоциации. Я считаю, что необходимо также обеспечить скоординированную работу в формате "президент - парламент – правительство" по разработке мероприятий по продвижению интересов Украины в направлении европейской и евроталантической интеграции", — сказала она.

Стефанишина объяснила, что именно украинская сторона хочет пересмотреть в Соглашении об ассоциации с ЕС.

"Истекает 5-летний период действия политической части соглашения, и тут ни одна из сторон не ограничена в возможности пересмотра. Что касается торговых условий — в первую очередь идет речь о работе внутри Украины, где Украина в инклюзивном диалоге с бизнесом, национальным товаропроизводителем, средним и малым предпринимательством должна сформировать предложения, где мы видим потенциал", — рассказала она.

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Вице-премьер озвучила примерные сроки, когда пересмотр соглашения может быть реализован.

"В ближайший месяц мы начнем сбор информации у бизнеса и всех причастных к нему структур по поводу Соглашения, и как только будем готовы сформировать общую позицию, выйдем на официальный диалог с ЕС. В случае успеха официальное решение может быть одобрено в начале 2021 года, но, как показывает практика, евробюрократы не принимают решения быстро", — пояснила Стефанишина.

Напомним, Ольга Стефанишина заняла пост вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции вместо Вадима Пристайко. Кадровая перестановка произошла по взаимному согласию.