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Отчет Авакова в Раде: в "Слуге народа" сказали, о чем спросят Глава МВД завтра отчитается о ходе дел по резонансным преступлениям

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире канала "Украина 24" рассказал, о чем будут спрашивать министра внутренних дел Арсена Авакова на часе вопросов к правительству в парламенте 5 июня.

"Ждем господина Аавкова и готовим жесткие прямые вопросы. Все, что касается деятельности правоохранительных органов, где нет порядка, и когда он будет, что мешает работать, что мешало за все это время навести порядок и какие вообще планы", - сказал Камельчук.

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Также министру зададут вопросы о нашумевших преступлениях, которые были совершены недавно, в частности, о стрельбе в Броварах и инциденте в Кагарлыке.

"Конечно, по последним горячим событиям, которые были освещены в СМИ, таже будут вопросы от многих депутатов, я уверен", - сказал нардеп.

Напомним, журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24" заявил, что в нынешних проблемах Министерства внутренних дел виноват не глава МВД Арсен Аваков, а украинское государство.