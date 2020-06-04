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Украина – США: "Хотим, чтоб нас услышали" – Киевский форум по безопасности онлайн Разговор политиков, дипломатов и экспертов посвящен важнейшим проблемам украинского-американских отношений

Новая онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности, организованная совместно с нашими партнерами из Атлантического Совета будет транслироваться на телеканале "Украина 24" и на нашем сайте 5 июня в 15:00.

Разговор политиков, дипломатов и экспертов посвящен важнейшим проблемам украинского-американских отношений.

24 мая, откликнувшись на инициативу Киевского форума по безопасности, десятки известных украинских деятелей подписали обращение, адресованное к политикумам и обществам обоих государств, относительно важности защиты украинского-американского стратегического партнерства от вражеских провокаций и расколов.

Ответом на это воззвание стало заявление семерых бывших послов США в Украине с призывом противодействовать попыткам навредить нашему партнерству.

Этот обмен посланиями – уникальная связь через Атлантику, которая особенно подчеркивает нашу солидарность в выполнении сложных вызовов.

Кто хочет подорвать партнерство Украины и Соединенных Штатов?

Зачем в Украине разжигают антизападные настроения?

Как противодействовать провокациям Москвы?

Эти вопросы будут в центре внимания нашей дискуссии, участие в которой принимают:

Джон Хербст, посол США в Украине в 2003-06 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета;

Селест Волландер, советник президента Соединенных Штатов по вопросам Евразии в 2013-17 годах, заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам Украины, России и Евразии в 2009-2012 годах;

Стивен Пайфер, посол Соединенных Штатов в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;

Уильям Тейлор, посол Соединенных Штатов в Украине в 2006-09 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-20 годах, вице-президент Американского Института мира;

Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;

Виталий Портников, журналист и публицист;

Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах;

Данил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины (2014), член правления фонда "Открой Украину" (модератор дискуссии).

Онлайн-трансляция:

Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.