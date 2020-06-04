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Преступники не должны чувствовать себя свободно - эксперт о пользе от закона Зеленского Украинское общество устало от того, что преступники свободно чувствуют себя. Пришло время в этом ставить точку

Политический эксперт Юрий Подорожний в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о важности принятого Верховной Радой так называемого закона о «ворах в законе».

«В стране необходимо усиливать правовую базу для работы правоохранительных органов. Мы видим, что у нас есть проблемы с правоохранительными органами. У нас были вспышки не слишком приятных событий. В этом контексте следует отметить, слава Богу, что МВД адекватно реагирует», - заявил эксперт.

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По его словам, на фоне ситуации с беспорядками в США украинская правоохранительная система, МВД адекватно реагируют на события в Украине.

«Необходимо всегда искать баланс между тем, что позволяют законы, и реальной жизнью. Все прописать в законах, регламентировать в жизни невозможно. Принятие законов или регламентация любых сфер в виде законов - это правильное направление. Тем более что мы с вами пытаемся двигаться к правовому государству», - заявил Подорожний.

Он отметил, что закон о «ворах в законе» должен стать первым шагом к тому, чтобы в стране был наведен порядок с проблемой организованной преступности.

«Украинское общество устало от того, что свободно чувствуют себя преступники в Украине. Пришло время в этом ставить точку. Страшно становится, когда ты боишься выпускать своего ребенка на улицу гулять. Очень важно, чтобы МВД благодаря таким законам наводило порядок, а простые граждане чувствовали себя на улице безопасно», - считает политический эксперт.

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4 июня Верховная Рада в повторном втором чтении приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом" (№2513), или так называемый закон о «ворах в законе». Законопроект был предложен президентом Владимиром Зеленским.