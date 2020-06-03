20:24, Сегодня

Перенесут ли местные выборы из-за коронавируса – в "Слуге народа" сделали заявление Давид Арахамия прояснил ситуацию со сроками голосования

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24" заявил, что местные выборы в Украине не будут перенесены из-за угрозы второй волны коронавируса.

"Местные выборы из-за пандемии коронавируса нельзя перенести. Даже в пределах регионов, локально. Потому что для этого нужны изменения в Конституцию. Это довольно длительная процедура. Я думаю, что это невозможно", - заявил Арахамия.

Читайте также: "Тищенко сделал фальстарт": Арахамия о выборах мэра Киева

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире канала "Украина 24" объяснил, почему местные выборы в октябре "состоятся стопроцентно".