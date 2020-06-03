Перенесут ли местные выборы из-за коронавируса – в "Слуге народа" сделали заявление
Давид Арахамия прояснил ситуацию со сроками голосования
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24" заявил, что местные выборы в Украине не будут перенесены из-за угрозы второй волны коронавируса.
"Местные выборы из-за пандемии коронавируса нельзя перенести. Даже в пределах регионов, локально. Потому что для этого нужны изменения в Конституцию. Это довольно длительная процедура. Я думаю, что это невозможно", - заявил Арахамия.
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Напомним, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире канала "Украина 24" объяснил, почему местные выборы в октябре "состоятся стопроцентно".
"Невозможно перенести выборы, поскольку дата указана в Конституции. Есть два основания, чтобы перенести выборы: введение чрезвычайного положения и голосование за изменения в Конституцию 300 голосами депутатов. Ни первый, ни второй вариант не является реалистичным, выборы однозначно будут, по новому избирательному законодательству по открытым спискам и т.д.", - сказал он.