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"Тищенко сделал фальстарт": Арахамия о выборах мэра Киева Глава фракции "Слуга народа" прокомментировал фамилии возможных кандидатов в мэры

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24" рассказал о подготовке политической силы к выборам мэра Киева и прокомментировал фамилии возможных кандидатов.

В частности, комментируя информацию, что его коллега по фракции Николай Тищенко уже развернул предвыборные билборды, Арахамия заявил:

"Тищенко фальстартанул, это его личная инициатива. Если есть инициатива, мы не можем ее сдерживать. Насколько мне известно, к нему кто-то пришел с инициативой, чтобы его поддержать".

Глава фракции сообщил, что на следующей неделе в "Слуге народа" должна определиться, какой именно механизм праймериз должен быть на выборах в столице.

"Одна из идей, которая сейчас популярна во фракции, это так называемый социологический праймериз. Людям дается короткое время на подготовку и распространение информации о своих программах в Киеве. Затем делается независимый аудит социологического исследования - какая-то социологическая служба, к которой есть доверие у нескольких кандидатов. Есть другая модель - давайте определимся внутри фракции, сделаем нормальный процесс праймериз, когда выходят кандидаты, представят свои программы, свое видение. Идет голосование внутри фракции, возможно партии", - пояснил он.

На вопрос, будут ли в "Слуге народа" озвучиваться имена новых кандидатов, Арахамия заявил:

"Внутри фракции точно нет, но внешне еще точно будут кандидаты - не члены фракции "Слуга народа". Я не буду никого предлагать, это должны быть люди, у которых есть амбиции. У нас открыты двери".

По его мнению, достойным кандидатом в мэры мог бы стать главный санитарный врач Виктор Ляшко, поскольку "за последние несколько месяцев вся страна очень много видела Виктора в действии". В то же время нардеп отметил, что Ляшко в случае выдвижения понадобится программа действий и мощная команда.

Кроме того, на вопрос, является его фаворитом на выборах нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, Арахамия ответил:

"Точно не Дубинский. Но они все мои коллеги, поэтому воздержусь от ответа".

Напомним, ранее лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко в эфире канала "Украина 24" прокомментировала возможное участие политсилы в выборах мэра Киева.