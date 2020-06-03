"Знаковый момент": Арахамия о визите украинской делегации в Германию

Глава фракции "Слуга народа" считает, что теперь партнеры должны услышать Украину как первоисточник информации о Донбассе

"Знаковый момент": Арахамия о визите украинской делегации в Германию

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24" прокомментировал итоги визита украинской делегации в Германию.

"Пока результатов не нужно ожидать. Это действительно знаковый момент в том плане, что мы подчеркиваем важность ускорения и повышения статусности Минского процесса и хотим, чтобы наши зарубежные партнеры слышали как первоисточник украинцев, а не другие стороны и не наблюдателей, наладить контакт", - сказал Арахамия.

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По его словам, расширение контактной группы по Донбассу очень важно.

"Очень важно, что максимально расширили переговорные группы, куда включили и парламентариев, и это сразу же поменяло окраску", - сказал депутат.

2 июня делегация в составе, в частности, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, министра обороны Андрея Тарана, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, руководителя офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Игоря Жовквы посетила Германию. Среди прочих вопросов с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом обсуждалось выполнение договоренностей лидеров стран Нормандского формата. 

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала "Украина 24" заявил, что раздача российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса делает невозможным дальнейший процесс мирного урегулирования на востоке Украины.

Источник Украина 24 Теги Война на Донбассе Минские соглашения Давид Арахамия