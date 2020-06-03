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"Знаковый момент": Арахамия о визите украинской делегации в Германию Глава фракции "Слуга народа" считает, что теперь партнеры должны услышать Украину как первоисточник информации о Донбассе

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24" прокомментировал итоги визита украинской делегации в Германию.

"Пока результатов не нужно ожидать. Это действительно знаковый момент в том плане, что мы подчеркиваем важность ускорения и повышения статусности Минского процесса и хотим, чтобы наши зарубежные партнеры слышали как первоисточник украинцев, а не другие стороны и не наблюдателей, наладить контакт", - сказал Арахамия.

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По его словам, расширение контактной группы по Донбассу очень важно.

"Очень важно, что максимально расширили переговорные группы, куда включили и парламентариев, и это сразу же поменяло окраску", - сказал депутат.

2 июня делегация в составе, в частности, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, министра обороны Андрея Тарана, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, руководителя офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Игоря Жовквы посетила Германию. Среди прочих вопросов с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом обсуждалось выполнение договоренностей лидеров стран Нормандского формата.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала "Украина 24" заявил, что раздача российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса делает невозможным дальнейший процесс мирного урегулирования на востоке Украины.