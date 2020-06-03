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Перестановки в Кабмине: в "Слуге народа" объяснили замену вице-премьера Давид Арахамия рассказал, кто теперь будет отвечать за вопросы евроинтеграции

В Кабинете министров Украины пост вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции вместо Вадима Пристайко займет Ольга Стефанишина, кадровая перестановка произошла по взаимному согласию.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Меняются по обоюдному согласию. Вадим изъявил желание быть послом в Великобритании, он с очень большим профессиональным опытом и отличным знанием внешнеполитической ситуации. Прислушались к его доводам и начали искать нового человека, а Ольга Стефанишина много лет занимается вопросами евроинтеграции", - рассказал нардеп.

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Арахамия отметил высокие профессиональные качества кандидата в вице-премьеры.

"Когда она пришла на нашу фракцию, мне было очень интересно это наблюдать. Спрашивали ее про вступление нас в НАТО – она на память знает все номера директив, каким образом и что нам сейчас мешает, какой статус. Экономический комитет спрашивает, каким образом ввести здоровый экономический протекционизм – она сходу по памяти говорит, какие нужно принять директивы, а какие поменять. Энергетические вопросы точно так же. С точки зрения профессионализма не вызывает никаких вопросов", - заявил он.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура рассказал в эфире канала "Украина 24", что Рада на этой пленарной неделе может назначить трех министров на вакантные должности в Кабмине.