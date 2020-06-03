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Могут быть сюрпризы - Арахамия рассказал о голосах за кандидатов в министры Глава фракции "Слуга народа" рассказал, есть ли противоречия по кандидатурам на должности новых министров

О позиции "Слуги народа" относительно кандидатур в министры рассказал глава фракции Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24".

"У нас противоречий по нашему коллеге Александру Ткаченко, естественно, нет. Фракция проголосовала единогласно. По другим министрам есть дискуссии. Мы провели сигнальное голосование, видно, что голосов у нас хватает. Однако утром может что-то поменяться, потому что когда СМИ заранее анонсируют потенциального кандидата, на него льется очень много различных материалов, и на это могут отреагирвоать депутаты, которые будут голосовать, не проверяя фактов. Так что бывают сюрпризы", — сказал он.

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Арахамия добавил, что на случай, если голоса не наберутся, есть еще один путь.

"В целом настрой оптимистичный, я думаю, мы всех проголосуем. Есть вторая запасная концепция: если будет нужно, можно назначить и.о. Со временем люди увидят человека в работе, а потом можно проголосовать через Раду", — сказал он.

Также Арахамия рассказал, что на место министра культуры рассматривалось много кандидатов, однако как только Ткаченко уговорили, ни у кого не было вопросов. Сам Ткаченко сначала не выражал желания быть министром, а хотел быть главой профильного комитета, рассказал нардеп. Также он отметил, что Ткаченко отказался от амбиций стать мэром Киева.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает назначить Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов, Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики и Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Ранее политолог Алексей Якубин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, с чем столкнется нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко в должности министра культуры.