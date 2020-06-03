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Будут ли голоса за назначение Ткаченко министром культуры — политолог дал ответ Политолог Владимир Фесенко рассказал, кто поддержит кандидатуру Ткаченко

Хватит ли в Верховной Раде голосов для утверждения Александра Ткаченко на должность министра культуры, рассказал политолог Владимир Фесенко в эфире канала "Украина 24".

"Если фракция "Слуга народа" мобилизирует большинство своих депутатов, то им может хватить и своих голосов. Но опыт говорит о том, что во многих вопросах, в частности, кадровых, кандидатуры "Слуги народа поддерживают другие группы. По Ткаченко, я думаю, поддержит группа "За будущее", а также некоторые внефракционные депутаты. Поэтому, я думаю, что проблем с голосами не будет", — сказал он.

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Также Фесенко прокомментировал то, что Ткаченко собирался принимать участие в праймериз в качестве кандидата в мэры Киева.

Об этом его могут спросить в Верховной Раде во время обсуждения кандидатуры. Если он это подтвердит, то это может ему помешать. Поэтому нужно помнить украинскую поговорку "за двумя зайцами". Потому что зачем назначать министра, который потом уйдет на выборы", — сказал Фесенко.

Политолог добавил, что у Ткаченко гораздо больше шансов стать министром, чем выиграть выборы в Киеве.

Ранее в "Слуге народа" рассказали, по каким кандидатам в министры есть согласие.