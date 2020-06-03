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Это сыграет на руку России — эксперт о важном решении власти Президент "Укрметаллугрпрома" дал неутешительный прогноз для горно-металлургического комплекса Украины

Президент Владимир Зеленский одобрил сохранение действующей налоговой базы для ренты на добычу железной руды и увеличение ее ставки с 8,8% до 11-12% в зависимости от цен на руду. Это решение прокомментировал президент "Укрметаллугрпрома" Александр Каленков в эфире канала "Украина 24".

"Горно-металлургический комплекс — это треть всей промышленности страны, около трети всех валютных поступлений, это 12-15% вклада в ВВП, а для областей, где представлена эта отрасль, это до 50% валового регионального продукта. 40% грузов "Укрзализныци", которые дают прибыль – это грузы ГМК, 45% того, что переваливают в портах — это тоже ГМК. К сожалению, сейчас после того, как правительство заявило, что не будут повышаться ставки, ренту повысили в 1,5 раза. Сейчас мы разработали точный сценарий развития ситуации – это еще не конец, отрицательные периоды будут впереди", — сказал он.

Эксперт рассказал, что ждет горно-металлургическую отрасль.

"Что мы ожидаем, если устоит эта рента? Мы потеряем свою конкурентоспособность на внешних рынках, мы меньше продадим своей продукции на экспорт, меньше внутри страны. 80% предприятий интегрированы в цепочку «руда – металл», если руда дорожает, металл становится неконкурентоспособным. Предупреждаю всех, кто принимает решения: сейчас речь идет об остановке работы комбинатов, о работе в сокращенном режиме, в апреле было падение на 30% по сравнению с апрелем прошлого года. Многие предприятия уйдут с рынка, многие сократят производство, это тысячи рабочих мест, пострадают и смежные отрасли", — рассказал он.

Каленков отметил, что такое решение играет на руку российским компаниям.

"Лучше всего восприняли эту новость российские конкуренты, Михайловский и Лебединский ГОКи, они поставляют продукцию на те же рынки. Мы уходим с рынка – туда тут же приходят россияне, мы оказываем медвежью услугу себе", — сказал он.

Ранее эксперт назвал способ, как спасти металлургическую отрасль.