22:38, Сегодня

"Не забуду Авакову двух вещей": Гордон о возможной отставке главы МВД Журналист объяснил, что его возмущает в истории с отставкой

Журналист Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24" заявил, что нынешних в проблемах Министерства внутренних дел виноват не глава МВД Арсен Аваков, а украинское государство. Также журналист выразил мнение, что у министра есть две заслуги перед страной.

"Меня в этой истории (отставка Авакова – ред.) возмущает явно заказной фон. Понятно, что у нас в стране далеко не все хорошо, совершаются преступления, иногда они безобразные, как то, что случилось в Кагарлыке, и перестрелка в Броварах. Но концентрация освещения этих проблем в прессе говорит о явно заказном характере против Авакова", - заявил журналист.

Популярное видео "Время Голованова": о громких уголовных делах и мировой пандемии с Дмитрием Гордоном 11:23, 6 мая "День Победы попадает на возможный разгар коронавируса": Разумков о 9 мая 15:44, 5 мая "Реальная политика": вакцина против коронавируса и жизнь после карантина 10:45, 4 мая

Читайте также: У власти нет альтернативы: политолог прокомментировал возможность отставки Авакова

При этом Гордон признал, что в МВД сегодня есть ряд серьезных проблем – "реформа не доведена до конца, проблема с личным составом налицо".

"Но у меня другой вопрос: государство, плати полицейским по 1 000 долларов в месяц, давай соцпакет, и тогда в полицейские пойдут лучшие. И это не проблема Авакова, это проблема государства. Лично я не забуду ему двух вещей - защиту украинского Харькова и проведение честных президентских выборов прошлого года", - сказал он.

Напомним, что главу МВД Арсена Авакова на этой неделе могут вызвать в Верховную Раду для отчета о расследовании ряда резонансных преступлений. В парламенте нардепы инициировали сбор подписей за увольнение Авакова.