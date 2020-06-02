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Ткаченко назвал главные задачи на посту министра культуры Нардеп отметил, что отрасль не должна стоять с протянутой рукой

Кандидат на должность министра культуры Украины, нардеп от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко в эфире канала "Украина 24" рассказал о своих первоочередных задачах во главе Минкульта.

По его словам, сегодня главная проблема украинской культуры и креативной индустрии - "это финансирование, финансирование и еще раз финансирование этой сферы".

"Есть угроза потери не только рабочих мест, но и закрытия многих предприятий. Поэтому восстановления нормального режима функционирования всей сферы культуры и креативных индустрий - это насущный и необходимый вопрос... Нужна политическая воля для выделения средств. Ресурсы, на наш взгляд и убеждения, существуют", - заявил Ткаченко.

Нардеп напомнил, что на этой неделе в парламенте будет проголосован во втором чтении проект закона №3377.

"Он позволяет запустить механизм поддержки сферы культуры и креативных индустрий через выделение грантов, а для грантов требуется дополнительное финансирование. Также введение льготного НДС для конечных потребителей в размере 7% для культурных услуг и многие другие облегчения, чтобы сфера культуры могла пережить этот кризис", - отметил он.

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Кандидат в министры культуры отметил, что его цель - "сохранение сферы, а уже потом реформирование".

"Мы привыкли относиться к сфере креативных индустрий как к тем, кто стоит с протянутой рукой. Это не так, они дают один из наибольших доходов по добавочной стоимости. Мы на них должны смотреть с точки зрения запуска потребительской цепочки. Если эти люди сейчас не могут ничего делать, мы даем им средства и запускаем цепочку", - пояснил Ткаченко.

Как известно, фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру нардепа Александра Ткаченко на должность министра культуры. Его назначение может состояться уже на этой неделе.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура рассказал в эфире канала "Украина 24", что Рада на этой пленарной неделе может назначить трех министров на вакантные должности в Кабмине.