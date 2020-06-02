17:19, Сегодня

Украина лишила Россию козырей на переговорах по Донбассу - политолог Официальный Киев смог перехватить инициативу, считает Игорь Рейтерович

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявив о готовности к широкому компромиссу по Донбассу, опроверг многочисленные утверждения России о неготовности Украины договариваться.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал политолог Игорь Рейтерович.

"Сначала Украина заявляла, что мы хотим расширить Трехстороннюю группу, привлечь новых людей, заниматься не только военным и политическим, но и гуманитарным направлением. Мы выполнили то, о чем мы говорили. И мы таким образом выбиваем все козыри из рук Российской Федерации, которая постоянно обвиняла Украину, что мы не выполняем... Какую мы видим реакцию России? Она мягко говоря нервная, они не хотят привлекать дополнительных людей...", - отметил Рейтерович.

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Политолог считает, что теперь Украина оказалась в выигрышной ситуации.

"Это достаточно агрессивная позиция, но такая, которую значительная часть граждан будет поддерживать. Мы же свое хотим вернуть, не претендуем на другое. Теперь интересно посмотреть, как изменится, во-первых, риторика наших союзников, так как некоторые из них время от времени подыгрывали России, а сейчас они априори не смогут этого сделать", - сказал он.

По его словам Украине в данном случае очень важно получить 100% поддержку со стороны Германии и Франции.

"Несколько месяцев назад у них позиция была очень странная. Коронавирус, кризис - не до этого. А сейчас мы по сути перехватили инициативу. Мы говорим - уважаемые, мы готовы, нет вопросов, но мы хотим и от России что-то увидеть... Я думаю, что Россия сначала будет надувать щеки - мол, мы не за это и не об этом. Но, если они не хотят потерять взаимопонимание с Германией и Францией, им придется садиться за стол переговоров и говорить о тех вещах, о расширении и изменении формата, которые предлагает Украина", - добавил политолог.

Как известно, глава МИД Дмитрий Кулеба во время визита в Германию заявил, что Украина открыта к поиску широких компромиссов по Донбассу, но не пойдет на пересечение своих "красных линий, которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности".

Напомним, политолог Максим Джигун в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о невозможности переговоров с Россией относительно оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма в формате Будапештского меморандума.