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Надо учесть все интересы - Разумков ответил защитникам украинского языка Спикер Рады рассказал об отношении к языковому вопросу

Спикер Верховной Рады Дмитро Разумков в эфире канала "Украина 24" заявил, что закон о государственном языке в Украине должен быть прописан "с учетом всех интересов".

Таким образом он прокомментировал протесты защитников языкового закона перед Радой.

"В одном из интервью меня спросили об отношении к языковому вопросу. Оно удивило журналистов, но оно не изменилось. Начали рассказывать, что я поднял вопрос языка, что власть начинает говорить об этом, когда не о чем больше говорить. Мы ищем темы, которые будут объединять, а законопроекты такого характера надо прописывать таким образом, чтобы были учтены все интересы", - заявил спикер Рады.

Он уточнил, что инициативы по пересмотру языкового закона в парламент не поступали – "как только будут, Рада решит, рассматривать их или нет".

Ранее Дмитрий Разумков заявил в интервью "Главкому", что украинский закон о государственном языке нужно менять. По его словам, "очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены".

1 июня у стен Верховной Рады прошел митинг сторонников закона о государственном языке. Активисты обвинили Разумкова в капитуляции перед Россией и принесли ему в подарок символические лапти.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире канала "Украина 24" рассказал, когда парламент может принять закон о референдуме.