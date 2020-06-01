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Новые вице-премьер и министр культуры: Разумков прокомментировал фамилии Глава Верховной Рады рассказал, кого могут назначить в правительство

Новые кадровые назначения в правительство прокомментировал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире канала "Украина 24".

В частности, он ответил на вопрос, может ли стать министром культуры Александр Ткаченко, бывший гендиректор канала "1+1".

"Это возможно, но пока что документов от премьер-министра, подачи кандидатуры на пост министра культуры не поступало", — сказал он.

Глава парламента уверен, что если Ткаченко станет министром культуры, то его деятельность будет отличаться от деятельности Бородянского. Он назвал Ткаченко профессиональным человеком и выразил уверенность, что министерство только выиграет от его назначения.

Также Разумков назвал возможной замену Вадима Пристайко на посту вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции на Ольгу Стефанишину.

"Эти вопросы вносятся вне повестки дня, поэтому это возможно в любой день. Но важно, чтобы правительство передало полный перечень документов", — сказал он.

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Ранее народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев в эфире канала "Украина 24" рассказал, почему программу деятельности правительства отправят на доработку.