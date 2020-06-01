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Партиям будет проще пройти в Раду: Разумков рассказал подробности Председатель Верховной Рады назвал пункты, которые еще будут обсуждаться в комитете

Какие фундаментальные изменения будут предлагаться парламентом в Избирательный кодекс, рассказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире канала "Украина 24".

"Там много вопросов. Это и уменьшение залога для партий, потому что предусмотренный ранее очень большой. Это сужает доступ многих к процессу выборов. Есть и другие вопросы. Сегодня сложно говорить, каким именно будет законопроект, потому что только в среду будет рассматриваться на комитете проект закона. Есть как минимум два законопроекта: основной 3485 и альтернативный, который был зарегистрирован сегодня. Поэтому давайте дождемся решения комитета. И давайте не забывать, что законы часто сильно меняются между первым и вторым чтением", — сказал он.

Разумков заверил, что депутаты не намерены затягивать принятие изменений в избирательное законодательство.

"Все понимают, что закон про выборы нужен, и изменения в Избирательный кодекс нужны, потому что это даст больше возможностей для проведения реально демократических выборов", — сказал он.

Глава парламента перечислил пункты, которые было решено убрать из законопроекта.

"Некоторые пункты были исключены — про установление 5% проходного барьера по всему государству. На мой взгляд, это нереальный показатель. Есть достаточно сильные движения и объединения, но они не будут покрывать всю страну, и таким образом мы ограничиваем возможности избирателей выбрать ту или иную партию. Что касается показателя в 2/3 (были предположения о том, чтобы не шли на местные выборы партии, которые не представлены на 2/3 страны — ред.), то немногие политические партии смогут обеспечить такое представительство во всех регионах. Поэтому было решено отложить этот вопрос. Скорее всего, этого не будет, но решение будет принимать ВР", — сказал он.

Ранее Разумков рассказал, когда в Украине закончится эпоха бедности.