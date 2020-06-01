17:24, Сегодня

Программу Кабмина отправят на доработку — депутат объяснил причины Нардеп из "Слуги народа" заявил, что текст программы правительства содержит одни слоганы

О недостатках программы деятельности Кабмина рассказал народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире канала "Украина 24".

"Можем рассмотреть (программу Кабмина — ред.) в четверг, но это не принципиально, позиция известна, будем отправлять на доработку. Это 9 страниц текста, который составлен из слоганов, нет ни одной цифры, ни одной цели. Это поверхностно и не годится для плана работы Кабмина хотя бы на год", — заявил он.

По словам депутата, это не первый случай, когда правительство работает без программы

"Возможно, у этого Кабмина не хватило времени на подготовку. Мы говорили о 15 днях на подготовку, уже видим наработки в сфере экономики, в частности, программу экономического спасения в посткризисный период, но еще есть над чем дискутировать, она требует детализации. Это последствия того, что вопросы достаточно не проработаны", — сказал он.

Читайте также Антикризисная программа Кабмина опасна для Украины — экономист дал пояснение

Ранее бывший министр финансов Александр Данилюк в эфире канала "Украина 24" критически высказался о плане Кабинета министров по выходу из кризиса.